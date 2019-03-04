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Студентка колледжа ПсковГУ представит регион на федеральном этапе V Всероссийской олимпиады по истории Российского предпринимательства

Состоялся региональный этап V Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов, которая проводится Псковским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» при поддержке Псковского государственного университета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Оргкомитет регионального этапа олимпиады сообщил, что участниками в этом году стали 48 студентов Псковского региона. Ребята в течение трех часов отвечали на вопросы разной тематической направленности в форме тестов, кроссвордов, анализа дореволюционной рекламы, давали определения основным терминам, писали эссе. Максимальное количество баллов, которое можно было набрать - 100 баллов.

Конкурсная комиссия под председательством декана финансово-экономического факультета подвела итоги и определила победителей и призеров регионального этапа: 1 место заняла Анна Преснова, студентка Колледжа ПсковГУ, с результатом в 65 баллов.

Победитель регионального этапа олимпиады представит Псковскую область на федеральном этапе, который ежегодно проводится на базе Исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Торжественная церемония награждения победителей и участников регионального этапа V всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов состоится 22 марта в 12.30 в Центре студенческих инициатив ПсковГУ.