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Молодой репортер из ПсковГУ признана лучшим SMM специалистом зимней Универсиады-2019

В качестве репортера на XXIX Всемирной зимней универсиаде приняла участие выпускница Псковского государственного университета, специалист управления по молодежной политике Владислава Полякова, которая стала победителем в номинации «Лучший SMM специалист», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Впервые за время проведения зимних универсиад для молодых спортивных журналистов была организована образовательная программа международной федерации студенческого спорта «Молодой репортер» по нескольким направлениям: «репортер», «фотожурналист» и «специалист онлайн-медиа».

Восемнадцать молодых журналистов из России, ЮАР, Ирландии, США, Непала, Австралии, Канады, которые только начинают свой профессиональный путь, окунулись в жизнь спортивного журналиста. Вместе с ними оказалась и Владислава Полякова.

«Это были напряженные и вместе с тем захватывающие двенадцать дней. Работать спортивным журналистом очень непросто: разбираться в нюансах и правилах разных видов спорта хорошо, но недостаточно. Выносливость и оперативность - не менее необходимые качества для того, кто освещает спортивные события подобного масштаба», - рассказала Владислава Полякова.

Молодые репортеры посещали лекции и мастер-классы опытных международных и российских специалистов, ежедневно проводили встречи и рабочие сессии с наставниками, под руководством которых создавали контент о ходе Универсиады на русском и английском языках для социальных сетей, электронных газет, сайтов.

В конце программы участники получили сертификаты международного образца, лучшие репортеры были отмечены организаторами и получили памятные подарки. Победителем в номинации «Лучший SMM специалист» стала Владислава Полякова.