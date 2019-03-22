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В ПсковГУ пройдет масштабный «День открытых дверей»

Псковский государственный университет 27 марта проведет открытые площадки для всех заинтересованных в дальнейшем обучении по программам высшего образования в опорном вузе региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

В рамках мероприятия «Стань студентом ПсковГУ на 1 день» учащиеся школ и техникумов познакомятся с преподавательским составом и студентами, смогут окунуться в рабочий процесс и атмосферу студенческой жизни, а также задать интересующие вопросы по правилам приема и программам обучения.

Лабораторная работа по программированию роботов, квест-экскурсия, игра «Что? Где? Когда?», анатомический и лабораторный практикумы, лекции и семинары, познавательные беседы, викторины, мастер-классы, презентации бизнес-идей и встреча со студенческим самоуправлением – это и многое другое подготовили для участников организаторы мероприятия.

«Стань студентом ПсковГУ на 1 день» включает в себя несколько площадок, которые будут проходить в один день, но в разное время и в разных корпусах вуза. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо выбрать одну из площадок на сайте и зарегистрироваться.

Участие бесплатное. Телефон для справок 79-76-98.