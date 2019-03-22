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В ПсковГУ открылась выставка, посвященная 50-летию боевых действий в районе острова Даманского

Выставка плакатов «Как это было…», посвященная 50-летию боевых действий в районе острова Даманского, произошедших вследствие советско-китайского пограничного конфликта, открылась в читальном зале библиотеки исторического факультета ПсковГУ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

На материалах Центрального пограничного музея ФСБ России можно проследить хронологию развития событий, проиллюстрированную фотографиями и документами тех лет. Прежде всего, выставка ценна тем, что перед посетителями предстают имена героев, отдавших свои жизни за Отчизну.

Выставка была подготовлена музейным образованием регионального пограничного управления ФСБ России по Псковской области с использованием материалов Центрального пограничного музея ФСБ России.

Работа выставки продлится до конца марта. Выставку можно увидеть в читальном зале библиотеки исторического факультета по адресу: улица Леона Поземского, дом 6.