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В ПсковГУ пройдет «Ночь науки»

Физико-математический факультет ПсковГУ приглашает на традиционную «Ночь науки». В эту пятницу всех желающих ждёт множество занимательных научных площадок для детей и взрослых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

В ночь науки пройдут:

Мастер-классы по робототехнике и 3D-прототипированию

Лекции по IT-технологиям

Экскурсия в нанотехническую лабораторию

Опыты по физике ионизирующих излучений

Опыты по оптике, электричеству и магнетизму

Беседы об астрономии

Лекции о пространстве и времени

Для детей старше пяти лет и их родителей будет работать площадка «Лаборатория волшебства» , где расскажут, когда детям лучше всего начинать учиться, как работают простые физические явления, познакомят с технологией виртуальной реальности и научат играть в шахматы и шашки.

Регистрация с 17.30. Начало в 18.00.

Псков, площадь Ленина, 2, третий этаж, актовый зал.

Подробная информация на сайте вуза.