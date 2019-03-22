В ПсковГУ пройдет «Ночь науки»

Физико-математический факультет ПсковГУ приглашает на традиционную «Ночь науки». В эту пятницу всех желающих ждёт множество занимательных научных площадок для детей и взрослых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.
В ночь науки пройдут:
Мастер-классы по робототехнике и 3D-прототипированию
Лекции по IT-технологиям
Экскурсия в нанотехническую лабораторию
Опыты по физике ионизирующих излучений
Опыты по оптике, электричеству и магнетизму
Беседы об астрономии
Лекции о пространстве и времени
Для детей старше пяти лет и их родителей будет работать площадка «Лаборатория волшебства» , где расскажут, когда детям лучше всего начинать учиться, как работают простые физические явления, познакомят с технологией виртуальной реальности и научат играть в шахматы и шашки.
Регистрация с 17.30. Начало в 18.00.
Псков, площадь Ленина, 2, третий этаж, актовый зал.
Подробная информация на сайте вуза.