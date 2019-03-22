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Врио ректора ПсковГУ участвует в Международном форуме «Университеты, общество и будущее человечества»

Сегодня, 25 марта, врио ректора ПсковГУ принимает участие в работе Международного форума «Университеты, общество и будущее человечества», проходящего в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Об этом Марина Махотаева сообщила в своем «Инстаграм».

«На форуме большое внимание уделяется обсуждению роли университетов в процессе по гармонизации глобального научно-образовательного, технологического и гуманитарного пространства в эпоху больших вызовов. Уже состоялась торжественная церемония подписания меморандумов о создании научно-образовательных консорциумов в рамках программы "Вернадский" — запущенной МГУ программы взаимодействия университетских центров, регионов, компаний и предприятий», - пишет врио ректора.

Участниками форума являются ректоры ведущих российских и зарубежных университетов, руководители и представители научных организаций, инновационных компаний, а также органов государственного управления. В программе форума запланировано проведение Съезда Российского Союза ректоров и Съезда Евразийской ассоциации университетов.