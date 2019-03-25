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В рамках «Недели экологии» прошла экскурсия в зоологический музей ПсковГУ

26 марта для воспитанников детских домов и школьников города Пскова была организована экскурсия в зоологический музей ПсковГУ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городского Молодежного центра.

Ребят познакомили с коллекцией музея, рассказали про зоологию позвоночных и беспозвоночных животных, ответили на все возникающие вопросы. На лекции было отмечено, что одной из современных проблем жизни города Пскова и области является повышение уровня экологической культуры нашего населения.

Напомним, что в 1949 году зоологический музей был создан на естественно-географическом факультете силами сотрудников кафедры зоологии и студентов. Сейчас в музее проводят тематические экскурсии для школьников, экскурсии в заключение Дня открытых дверей университета. Ежегодно проводятся школьные областные экологические олимпиады и научно-практические конференции учащихся.

Мероприятие было проведено в рамках «Недели экологии», организованной Псковским городским молодежным центром.