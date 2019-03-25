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В ПсковГУ прошла традиционная «Ночь науки»

В Псковском государственном университете прошло ежегодное мероприятие «Ночь науки». Лаборатории физико-математического факультета открыли свои двери для детей и взрослых. Посетителей ждало множество впечатляющих опытов, мастер-классов по робототехнике, лаборатория волшебства и многое другое.

На открытии «Ночи науки» присутствовали врио ректора ПскоГУ Марина Махотаева и советник ректора Юрий Демьяненко. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, официальную часть мероприятия открыли проректор по научной работе ПсковГУ Анатолий Истомин и декан физико-математического факультета Ирина Медведева.

Анатолий Истомин отметил, что сфера научной деятельности является наиболее перспективной, а декан физмата заявила, что главная задача «Ночи науки» — это привлечение интереса к техническим направлениям обучения. По мнению Ирины Медведевой, очень важным фактором в занятии наукой является искренняя заинтересованность, которую можно и нужно подпитывать в детях с самых юных лет.

На нескольких этажах главного корпуса ПсковГУ развернулись настоящие научные лаборатории не только для детей всех возрастов, но и для взрослых. В кабинете с названием «опыты по оптике» были проведены эксперименты, демонстрирующие волновую природу света, а также состоялась экскурсия, в ходе которой прошло знакомство с лабораторными установками, в том числе интерферометром Майкельсона.

Даже самые маленькие посетители могли пройти мастер-класс по робототехнике и 3D-прототипированию, посетить нанотехническую лабораторию ПсковГУ и лично принять участие в опытах по физике.

Взрослые с интересом прослушали беседы о пространстве и времени, наблюдали за опытами ионизирующих излучений и могли окунуться в мир виртуальной реальности с помощью VR-очков.

Для детей старше пяти лет и их родителей работала площадка «Лаборатория волшебства», где рассказали, когда детям лучше всего начинать учиться, как работают простые физические явления и научили играть в шахматы и шашки.