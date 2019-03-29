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Юридическая клиника ПсковГУ будет оказывать бесплатную помощь людям с ограниченными возможностями здоровья

ПсковГУ и Псковская областная организация Всероссийского общества инвалидов подписали соглашение о сотрудничестве. С врио ректора ПсковГУ Мариной Махотаевой встретились председатель организации Марина Борисенкова и заместитель председателя Эдуард Малин. На встрече также присутствовали декан юридического факультета ПсковГУ Сергей Васильев и руководитель юридической клиники ПсковГУ Ирина Борисенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Сотрудничество предполагает повышение уровня юридической грамотности среди людей с инвалидностью. Юридическая клиника ПсковГУ будет оказывать бесплатную консультационную помощь по запросам от псковского отделения ВОИ.

Врио ректора заявила, что университет всегда уделял и будет уделять большое внимание работе над запросами, ожиданиями и потребностями нашего региона и нашей области.

«Со своей стороны мы будем всячески помогать, делать все, что в наших силах, поддерживать. Мы намерены сотрудничать не только в рамках Юридической клиники, но и привлечь к оказанию помощи наших волонтеров и активистов добровольческого движения. Объединившись, мы сможем многое сделать, чтобы люди поверили, что в нашем обществе могут решаться проблемы и кому как не студентам и опорному университету оказывать поддержку всем слоям общества», - подчеркнула Марина Махотаева.

«Сотрудничество Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов с ПсковГУ – это значимый шаг к улучшению жизни людей с инвалидностью. В области 50 000 инвалидов, и очень немногие из них получают бесплатную юридическую помощь. Очень много слабослышащих, слабовидящих людей, запросы поступают всегда. Какую-то помощь мы оказываем сами, но всегда лучше, когда это делают профессионалы. Это также хороший опыт для студентов, работающих в юридической клинике ПсковГУ. Мы очень благодарны за то, что вы откликнулись», - заключила Марина Борисенкова.