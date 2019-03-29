Универ / Жизнь Универа

Нового ректора ПсковГУ сегодня представят преподавательскому составу

Новый ректор ПсковГУ будет представлен преподавательскому составу университета сегодня, 11 апреля. Об этом сообщила Псковской Ленте Новостей Марина Махотаева, до недавнего времени являвшаяся врио ректора вуза.

Напомним, накануне Марина Махотаева написала заявление об уходе по собственному желанию. По данным одного из псковских анонимных telegram-каналов, новым ректором ПсковГУ станет профессор, доктор биологических наук, проректор Ульяновского государственного университета по инновационному развитию Наталья Ильина.

Марина Махотаева уже познакомилась с ней вчера. «А сегодня собираем в ПсковГУ Ученый совет, на котором губернатор представит ее коллективу», - пояснила она.

Наталья Анатольевна Ильина имеет высшее образование по специальности «Биология. Психология». В 2002 году она защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности «Экология». В 2005 году - присвоено ученое звание доцента по кафедре анатомии, физиологии и гигиены.