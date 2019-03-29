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Нового ректора ПсковГУ сегодня представят преподавательскому составу

11.04.2019 10:16|ПсковКомментариев: 0

Новый ректор ПсковГУ будет представлен преподавательскому составу университета сегодня, 11 апреля. Об этом сообщила Псковской Ленте Новостей Марина Махотаева, до недавнего времени являвшаяся врио ректора вуза.

Напомним, накануне Марина Махотаева написала заявление об уходе по собственному желанию. По данным одного из псковских анонимных telegram-каналов, новым ректором ПсковГУ станет профессор, доктор биологических наук, проректор Ульяновского государственного университета по инновационному развитию Наталья Ильина.

Марина Махотаева уже познакомилась с ней вчера. «А сегодня собираем в ПсковГУ Ученый совет, на котором губернатор представит ее коллективу», - пояснила она.

Наталья Анатольевна Ильина имеет высшее образование по специальности «Биология. Психология».

В 2002 году она защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности «Экология».

В 2005 году - присвоено ученое звание доцента по кафедре анатомии, физиологии и гигиены.

В 2006 году - защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности «Микробиология» и «Экология».

В 2011 году Наталье Ильиной присвоено ученое звание профессора по кафедре биологии и биоэкологии.

Теги: #ПсковГУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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