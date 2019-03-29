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Марина Махотаева останется работать в ПсковГУ в должности проректора

Марина Махотаева останется работать в ПсковГУ в должности проректора по учебой работе и международной деятельности. Об этом она сообщила в интервью Псковской Ленте Новостей.

«Я остаюсь в вузе в должности проректора. Буду курировать «свое» направление - по учебной работе и международной деятельности», - пояснила она.

Марина Махотаева курирует международное направление с 2001 года, когда она в Псковском политехническом институте педагогическую деятельность совмещала с обязанностями начальника международного отдела. С 2010 года осуществляла общее руководство международной деятельностью института в должности проректора по международной деятельности. С 2011 года - проректор по международной деятельности Псковского государственного университета, с 2013 года - зав. кафедрой мировой экономики и международного бизнеса, с 2014 года занимала занимала должность проректора по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ.

На вопрос, с каким настроением Марина Махотаева покидает руководящий пост, она напомнила, что ее назначение на должность врио ректора было вынужденным решением. «Я в принципе не стремилась стать ректором и всегда это говорила. У меня не было ректорских амбиций. Попросили - и я, пока не нашли кандидатуру ректора, такую стажировку прошла», - пояснила Марина Махотаева.

Также она прокомментировала стремительность решения о назначении ректора ПсковГУ. «А чего затягивать, если человек нашелся, согласился?» - отметила она.

Ранее сообщалось, что 10 апреля Марина Махотаева написала заявление об увольнении с поста врио ректора ПсковГУ по собственному желанию. Пост ректора займет профессор, доктор биологических наук Наталья Ильина, до этого работавшая проректором Ульяновского государственного университета по инновационному развитию.

Сегодня, 11 апреля, она будет представлена на Ученом совете ПсковГУ как новый руководитель вуза.