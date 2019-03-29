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Куда будет двигаться ПсковГУ с новым ректором?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 11 апреля. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой - смена руководителя Псковского государственного университета.

Взамен временного - Марины Махотаевой - утвержден постоянный ректор, которым стала профессор Ульяновского университета Наталья Ильина. Каким будет дальнейший путь развития образовательного учреждения, которое объединяет в себе 12 тысяч студентов и преподавателей? За годы, прошедшие после по сути искусственного, спущенного «сверху», слияния псковских педа и политеха, родился ли действительно объединенный и классический университет, о котором заявлялось на стадии его образования? Об этом вместе с нашими экспертами поразмышляем сегодня в «Дневном дозоре».

Итак, представил нового ректора глава области Михаил Ведерников и, прежде всего, поблагодарил своего предшественника - экс-губернатора Псковщины, ныне вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, для которого создание классического вуза в регионе было и имиджевым, и экономическим проектом. Не в каждом регионе есть образовательный монстр и как точка притяжения молодежи, и как предполагаемая кадровая кузница для отраслей хозяйства субъекта. За процесс становления единого вуза Михаил Ведерников благодарил экс-ректора Юрия Демьяненко. Губернатор четко дал понять: годы становления, слияния вуза закончились, и пора идти дальше.

Работа проведена большая, но вы прекрасно знаете, что сегодня перед нашей страной и областью стоят серьезные вызовы, сложные, амбициозные, но крайне необходимые задачи, которые поставил президент в своем 44-м указе, это реализация нацпроектов. Как я уже неоднократно говорил, для нашего региона это большой шанс сделать качественный рывок. Без этого ни работа администрации области, ни работа вуза спокойно, взвешенно, в системной режиме результативной не будет. Мы должны верно расставить приоритеты, провести ревизию структуры, подходов и построить ту модель, которая будет наиболее оптимальной для выполнения задач, стоящих перед регионом. Вы знаете, что беспрецедентные средства выделяются нашему региону в рамках нацпроектов, и это является для региона шансом сделать качественный рывок и подняться с последних мест хотя бы к серединке в списке 85 регионов.

Заявка на рывок - это первая задача от губернатора. Вторая - предстоит определить список специальностей, наиболее востребованных для региона, чтобы молодежь не уезжала учиться в другие города с прицелом остаться там работать, а оставалась на Псковщина. И с учетом актуальной повестки: от нацпроектов до планов совместной работы с епархией по культуре, реставрации памятников, социальному направлению, волонтерству. Новоиспеченному ректору задача: через две недели представить свое видение, как все это воплощать в жизнь. Наталья Ильина оценила работу предшественников по этапу становления ПсковГУ.

Сегодня Псковский государственный университет — это университет опорный он находится в когорте опорных университетов и выполняет все показатели эффективности вузов. Он прошел аккредитацию, и теперь мы шесть лет сможем спокойно сможем заниматься именно программой развития университета. Особая благодарность руководству и структурным подразделениям университета, которые по сути дела договорились, и несколько лет назад, в тяжелый момент объединились, когда многие вузы регионов этого испугались и не пошли на это. А мы это сделали, объединились и создали Псковский опорный университет.

Стартовые позиции для нового ректора действительно неплохие: аккредитация пройдена, 6 лет можно не беспокоится о формальностях. Наталья Ильина в своем приветственном слове уже поставила перед коллективом задачи, и не пространные, а календарные, что свидетельствует о ее владении ситуацией. И заявила: работать готова 24/7. Не напугала ли новый руководитель своим напором? И сможет ли вуз быстро и качественно перестроится под прозвучавшие задачи? Мнение декана Института непрерывного образования Инны Андреяновой.

Только с таким напором и можно сейчас выжить, потому что федеральная повестка предъявляет серьезные требования к вузам, и вузу необходимо оценить собственные ресурсы, грамотно их распределить и иметь соответствующие каналы и механизмы взаимодействия с возможными ресурсообеспечителями. Это и национальные проекты — это важная повестка и для региона,и для страны в целом. Это могут быть промышленные партнеры в регионе и за его пределами — почему бы и нет? Поэтому здесь необходимо оценить свою работу заново. По сути это же поезд, и его везет локомотив, а вагончики выстраиваются за ним и должны «идти в ногу», потому что только слаженная работа и одинаковая скорость выведет на новый уровень.

Для многих само по себе назначение ректора из другого региона является парадоксом: дескать, ну если вуз действительно опорный, почему на свои кадры не опереться? Потому что нужен свежий взгляд, новый темп, и это нормально, когда идет такая межрегиональная ротация кадров. Тем более, что с точки зрения работы в системе вузовского образования больших отличий и нет, да и самим вузам ставятся задачи на уровне министерства - большой фантазии тут не нужно. Однако, это не значит, что каждый человек способен университетом управлять. Таким мнением поделился Сергей Вертешев, экс-ректор псковского политеха, Почетный гражданин Пскова. В его понимании, дело не в месте рождения руководителя, а в его профессионализме.

Я думаю, ничего страшного, что там варяг или не варяг. Действительно, мы все в системе, работаем по одним правилам, и если человек квалифицированный, грамотный, имеет поддержку от руководства области, думаю, все должно быть в порядке... Ничего особенного не надо придумывать. Надо вникнуть в ту ситуацию, которая сложилась в вузе, и поглубже вникнуть в суть задач, которые объективно стоят перед вузом. Они ставятся министерством образования и науки. Вполне четкие критерии сформулированы, есть вполне определенные местные условия для реализации этих программ, ну а дальше все зависит, конечно, от квалификации и подготовки человека, который стал во главе вуза.

Сергей Вертешев убежден: две, казалось бы, несоединимые половинки - пед и политех - удалось соединить, создать единый монолит классического вуза. И это несмотря на мнения иных экспертов: очень многие выпускники псковских школ, у кого есть возможность и потенциал, по-прежнему уезжают в Москву, Питер, Таллин. И до некоторой степени все еще бытует мнение, что удел троечников — ПсковГУ, и подсчеты иностранных студентов - не аргумент. Для некоторых стран Азии и Африки любое иностранное образование - запредельная мечта, вот и едут. Нет у нас классического вуза, европейского, абсолютно убежден выпускник Псковского педагогического института, историк, депутат областного Собрания Лев Шлосберг.

Университет — это особое учебное заведение с тремя обязательными составляющими — наука, культура и образование. При отсутствии хотя бы одного элемента университет не может состояться. Кроме того, для университета исключительно важны собственные традиции, связи с местным сообществом, традиции выпускников и преподавателей. При административном, фактически насильственном объединении псковского педагогического института и Псковского политехнического института ни одно из этих правил не было соблюдено, а власти области и руководители двух вузов получили ультиматум правительства: или вузы согласятся на слияние, или финансирование обоих вузов будет передано на региональный бюджет, что было равносильно их немедленной ликвидации. Таким образом, насилие возымело свои результаты, вузы соединились техническим путем. Никакого единого вуза, конечно , не возникло, и управление этим вузом до сих пор не покорилось ни одному человеку. Ни одного успешного ректора ПсковГУ не было и, предполагаю, в ближайшие годы не будет, потому что у Псковского университета сегодня нет концепции развития, нет понимания своего места в экономической, социальной и культурной жизни Псковской области и нет понимания места вуза в университетском сообществе России. Это, к сожалению, логичное и очень печальное следствие безграмотных действий при объединении двух вузов, а при таком подходе будет неизбежна кадровая чехарда. Через министерство просвещения будут назначаться новые руководители вуза, у которых будет свое, как правило, очень временное, видение развития вуза.

Вуз — это живой организм, он постоянно должен развиваться. ПсковГУ по продолжительности своего существования отстает, например, от университета в соседней Новгородской области. Однако сейчас есть шанс ускорить темп, скорректировать образовательные программы согласно новым задачам, придать новый импульс движения псковскому университету, комментирует «Дневному дозору» выпускник Псковского педагогического института, руководитель комитета по образованию региона Александр Седунов. И он в корне не согласен, что ПсковГУ за годы после объединения не сложился как университет.

Сегодняшнее событие, связанное с назначением ректора, человека из другого региона, который уже зарекомендовал себя как большой профессионал, известный ученый, имеет принципиальное значение для Псковской области и нашего университета. Уверен в том, что ее знания, опыт и приверженность науке позволят нашему университету двигаться дальше, благодаря этому назначению. Кроме того, хочу сказать, что именно приход сюда специалиста, профессионала, который себя зарекомендовал как биолог, доктор наук, профессор, позволит дать возможность для дальнейшего развития тех направлений нашего университета, которые себя на протяжении многих лет зарекомендовали как успешные. И это еще раз подтверждает, что одно из самых важных направлений деятельности университета — конечно, научная школа. ПсковГУ за эти годы сложился не только как образовательное, но и как научное достижение, и, несмотря на скептическое отношение к тем или иным шагам, для нас университет является очень важным, зарекомендовавшим себя на внутрироссийском и международном уровне. И мы уверены, что назначение нового руководителя даст дополнительный импульс не только для участия наших студентов в разных направлениях нацпроектов, но и позволит всем детям, которые сегодня мечтают о высококлассном образовании, о научных достижениях, достичь действительно высоких успехов в нашем замечательном университете.

Разумеется, новому ректору Наталье Ильиной будет не просто. Во-первых, по доброй псковской традиции, как это обычно бывает, ей придется столкнуться с местным отношением к, условно говоря, «варягам», с упрямым нежеланием что-то менять. Во-вторых, в целом заставить ускорить темп в организации, где 12 тысяч человек, невозможно за пару месяцев. В помощь Натальи Ильиной - ее опыт как в научной, так и в управленческой деятельности. Кроме того, поддержка со стороны региональных властей. Хватит ли новому ректору запала, чтобы вывести ПсковГУ на новый уровень? Не разочаруется ли, оказавшись в регионе, где вдвое меньше населения, чем в Ульяновской области, и совершенно не те условия и ресурсы? Посмотрим. Человека без потенциала, будем надеяться, и не пригласили бы.