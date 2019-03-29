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Студенческий марафон «Вместе за инклюзию» стартовал в ПсковГУ

11 апреля Псковский государственный университет открыл Международную студенческую научно-практическую конференцию «Вместе за инклюзию».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, с 10 апреля по 10 мая Марафон проводит Ресурсный учебно-методический центр Северо-Западного федерального округа по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Череповецкого государственного университета (РУМЦ СЗФО ЧГУ) совместно с вузами-партнерами, в числе которых ПсковГУ, совместно с базовой организацией государств-участников Содружества Независимых Государств по подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических работников и специалистов в области инклюзивного и специального образования.

В рамках конференции на базе кафедры педагогики и социальной работы совместно с кафедрой дефектологии ПсковГУ состоялась секция «Аспекты социально-педагогической и коррекционной работы с людьми, имеющими инвалидность и ограниченные возможности здоровья». Руководитель секции – Светлана Буренина, к.п.н., доцент кафедры педагогики и социальной работы. Далее Марафон продолжится на других площадках вузов сети РУМЦ СЗФО ЧГУ, где пройдут тематические встречи по вопросам развития инклюзивного пространства.

На встрече в ПсковГУ участники конференции говорили о социально-педагогической работе с детьми и подростками, испытывающими различные проблемы, о социальной адаптации детей-инвалидов с диагнозом аутизм, о формировании социально-бытовых навыков у людей с интеллектуальными нарушениями и многом другом.

«Считаю, что выступление на такой конференции стало очень полезным опытом для наших студентов. Будущие социальные работники, социальные педагоги, дефектологи, которые уже сейчас проходят практику в социальных учреждениях, специализирующихся на работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, понимают важность в том числе теоретической подготовки. Исследование различных теоретических и практических проблем, связанных с особенностями взаимодействия с людьми с инвалидностью различной нозологии, поможет студентам подробнее познакомиться со своей будущей специальностью и, возможно, найти решение многих из этих проблем», – прокомментировала доцент кафедры педагогики и социальной работы Татьяна Сидорова.

На научной конференции докладчики постарались донести присутствующим актуальность социальных проблем в области инклюзии, привести некоторые примеры способов их решения, а взамен получили обратную связь от жюри и студентов.

Среди участников конференции были выбраны лучшие докладчики, которые продемонстрировали компетенции по осваиваемым профессиям. Ими стали магистранты факультета образовательных технологий и дизайна Оксана Богданова с темой «Социально-педагогическая работа с подростками, испытывающими проблемы в коммуникативной сфере, средствами арт-терапии» и Анна Бобырь с темой «Социально-педагогическая работа с детьми младшего школьного возраста, находящимися в трудной жизненной ситуации, по коррекции тревожности».