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ПсковГУ стал самой многочисленной площадкой «Тотального диктанта» в городе

Юбилейный 5-й «Тотальный диктант» состоялся в Пскове в субботу. Площадкой, собравшей самое большое количество участников, стал Псковский государственный университет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

В этом году участники акции писали диктант по тексту «Ловец душ» литератора и журналиста Павла Басинского, посвященному постановкам пьесы Максима Горького «На дне» в начале XX века.

«В этом году диктант проходит в 80 странах мира, мы счастливы, что Псков в очередной раз смог присоединиться», – добавила Ольга Родина, руководитель общественной организации «Вечевой орден» и регионального движения «Волонтеры Победы».

Отличия подготовки в этом году заключались в том, что впервые работали курсы русского языка для подготовки к диктанту. Первый раз «Тотальный диктант» «шагнул» за стены Псковского государственного университета. В этом году организованы площадки не только по городу Пскову, но и за его пределами – к Всероссийской акции присоединились 8 районов Псковской области.

«Мне очень радостно открывать V юбилейный "Тотальный диктант". Когда мы в первый раз присоединились к этой акции 5 лет назад, любителей словесности было гораздо меньше. Теперь число участников каждый год растет», – заметила Ольга Родина.