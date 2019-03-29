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ПсковГУ поделился опытом сотрудничества с латвийскими вузами

В Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялось расширенное заседание Российско-латвийского делового совета (РЛДС). Открыл и вел мероприятие президент ТПП Псковской области Владимир Зубов, отметивший актуальность заседания для развития российско-латвийских торгово-экономических отношений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Начальник управления международной деятельности и межвузовского сотрудничества Георгий Варламов представил опыт взаимодействия ПсковГУ с образовательными организациями Латвии в образовательной, научной, культурной, молодежной сферах, рассказал об опыте реализации проектов приграничного сотрудничества.

Эксперт обозначил сдерживающие факторы взаимовыгодного сотрудничества, такие как сложность оформления виз для участников академической мобильности и отсутствие удобного транспортного сообщения Псковской области и Латгалии.

На заседании также присутствовали чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Российской Федерации Марис Риекстиньш, вице-президент ТПП России Владимир Падалко, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, председатель Совета ТПП Латвии Айгарс Ростовкис.

В заключение участники мероприятия договорились о проведении очередного заседания РЛДС на площадке Калининградской торгово-промышленной палаты.