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В университетском сквере ПсковГУ был дан официальный старт «Вахте Памяти»

18 апреля стартовала ежегодная акция по благоустройству воинских захоронений, организации торжественно-траурных митингов и концертов. Данные мероприятия посвящены 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Свое начало акция взяла в сквере ПсковГУ с поднятия флагов университета, города Пскова и России. Далее участвовашие студенты направились к памятнику Александру Невскому на горе Соколиха.

Активное участие в мероприятии принял председатель Объединенного совета обучающихся Магнус Лонг. Он выразил позицию студенчества по поводу того, как в современном мире государствам следует зарабатывать уважение: «Раньше достичь авторитетного положения можно было лишь мечом и силой, сейчас же в этом помогут достижения в науке, культуре и в общественной жизни. И мы, студенты ПсковГУ, одни из будущих строителей мира». Далее председатель ОСО, как и все присутствовавшие, возложил цветы в честь воинской славы Пскова и его героев. А представители многих военных подразделений города и учащиеся Псковского кадетского корпуса совершили торжественный марш.

Студенты университета ежегодно принимают участие в благоустройстве воинских захоронений, торжественно-траурных митингах и концертах, Всероссийской акции «Бессмертный полк» и других мероприятиях. В старте «Вахты Памяти» приняли участие студенты всех факультетов и колледжа ПсковГУ.