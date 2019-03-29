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Быть бдительными призвал студентов начальник управления по контролю за оборотом наркотиков по Псковской области

18 апреля в актовом зале ПсковГУ состоялась встреча студентов с начальником Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковником полиции Сергеем Титовым. Встреча проходила в форме открытого диалога на тему «То, что тебе нужно знать о наркотиках. Наркотики: миф и реальность», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Руководитель УКОН УМВД рассказал собравшимся о деятельности стражей порядка по пресечению распространения запрещенных веществ и складывающейся в регионе ситуации в сфере незаконного оборота наркотиков.

Только 5% от всего населения Псковской области употребляют наркотики, но главной проблемой является легкодоступность наркотических средств, распространяемых, в основном через Интернет, в частности через мессенджеры.

Особое внимание Сергей Титовым уделил так называемым «закладчикам», многие из которых не понимают всей тяжести последствий своих действий. О такой профессии как «наркотики продавать», во время встречи был показан фильм «Независимость», главными героями которого были студенты, в том числе и Псковского государственного университета.

Основной причиной такого рода занятий, является, в первую очередь, недостаток в финансах. «Ни один из закладчиков не прекратил свою преступную деятельность, пока не был задержан» - рассказал гость. Легкие большие деньги и зарплата раз в неделю не могут оставить равнодушными людей с тяжелым финансовым положением.

Дискуссия получилась оживленной. Было видно, что студентам интересно узнать ответы на свои вопросы. Например: эффективна ли профилактика проведения мероприятий; как узнают правоохранительные органы о закладчиках; наблюдается ли рост потребления наркотиков; как обезопасить себя и родных. Аудитория смогла получить исчерпывающие комментарии по всем волновавшим ее вопросам.

Завершил Сергей Титов встречу словами: «К концу марта мы ликвидировали всех закладчиков на территории города Пскова. Всех. Но на их места придут и другие. Сейчас не ведется борьба с незаконным оборотом наркотиком, это не борьба, а путь сдерживания».

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