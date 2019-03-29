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Александр Козловский встретился с врио ректора ПсковГУ Натальей Ильиной

23 апреля депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский встретился с временно исполняющим обязанности ректора ПсковГУ Натальей Ильиной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

Врио ректора Наталья Ильина рассказала о планах по развитию вуза, а также обозначила необходимость в развитии филиала ПсковГУ в городе Великие Луки.

Александр Козловский отметил, что сегодня предприятия региона вышли на экспортный рынок, и их конкурентами являются европейские компании, что требует более высокого требования к кадрам и, соответственно, - к уровню образования.

Депутат также отметил, что сегодня важно понимание востребованности получаемой профессии. «В Псковской области сегодня активно работает большое количество промышленных предприятий, которые готовы взять к себе на работу в том числе и молодых специалистов. В основном эти профессии связаны с технической специализацией», - отметил он и добавил: «Кроме того, сегодня мы должны активно заботиться о том, чтобы сохранять в наших городах хороших специалистов, которые станут ценными кадрами на ведущих предприятиях региона».

Врио ректора Наталья Ильина предложила на базе филиала ПсковГУ в Великих Луках создать рабочую группу, в которую вошли бы руководители города, предприятий и ПсковГУ. «На базе Московской школы управления «Сколково» мы могли бы разработать общую стратегическую концепцию, которая помогла бы сделать филиал вуза высшим кадровым центром Великих Лук», - заключила она.

Напомним, Наталья Ильина назначена на должность врио ректора ФГБОУ ВО «Псковский государственной университет» 10 апреля в соответствии с приказом министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Является автором более 190 публикаций, в том числе соавтором 5 монографий, 19 учебно-методических пособий, 64 статей в журналах. Имеет 3 патента на изобретение Российской Федерации.