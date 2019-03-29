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Молодежный форум «Псковская область - территория твоей профессии» состоялся в Пскове

В ПсковГУ состоялся Международный молодежный форум «Псковская область - территория твоей профессии», который была организована совместно с ПООО «Межнациональное единство» в рамках стратегического проекта «Центр инноваций Промышленного электротехнического кластера Псковской области, ОЭЗ ППТ «Моглино» и при поддержке регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в РСПП Псковской области.





Форум посетили около 200 участников - это учащиеся 9 и 10-х классов с представителями Общеобразовательных учреждений Пскова, Великих Лук, Дедовичей, Палкино, Нового Изборска, Себежа, Писковичей, Опочки.



Форум состоял из двух частей. Первая была организована специально для школьников и проходила в виде Интерактивного квеста, в рамках которого учащиеся побывали на увлекательных площадках и приняли участие в различных Мастер-классах.

Вторая часть форума проходила в Центре студенческих инициатив в форме круглого стола «Проект региона «Псковская область - территория твоей профессии», в котором приняли участие представители организаций-партнеров, а также сотрудники Управления образования Пскова и Псковской области.





Автор идеи и куратор проекта Инна Андреянова подводя итоги проекта отметила, что форум позволил школьникам познакомиться с работой предприятий изнутри. «Погружение в спектр профессий в таком формате дает не только представление об условиях труда, технологиях и возможностях, но и помогает сформировать свое личное отношение к той или иной деятельности, что в будущем поможет более четко формулировать ответ на вопрос «Кем ты хочешь стать», - сказала она.



Напомним, что социальный проект «Псковская область - территория твоей профессии» направлен на создание условий для профессионального погружения молодежи, в том числе граждан иностранных государств, в содержание востребованных профессий в регионе, на оказание помощи в планировании траектории обучения и развития карьеры.