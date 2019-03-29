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Прощание с зав. кафедрой географии ПсковГУ Александром Слинчаком состоится 29 апреля в церкви Михаила и Гавриила Архангелов

Прощание с заведующим кафедрой географии ПсковГУ Александром Слинчаком состоится в понедельник, 29 апреля в церкви Михаила и Гавриила Архангелов (г. Псков, ул. Советская, 18). Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета. Начало в 10.30.

Напомним, 25 апреля ушел из жизни Слинчак Александр Иванович, заведующий кафедрой географии Псковского государственного университета, кандидат географических наук, доцент, Почетный работник высшего профессионального образования РФ.

В 1975 году Александр Слинчак окончил естественно-географический факультет Псковского государственного педагогического института им. С. М. Кирова по специальности «география-биология»; квалификация - учитель географии и биологии. В 1981 году - аспирантуру при РГПИ им. А. И. Герцена по специальности «Физическая география, геофизика и геохимия ландшафтов».

С 1975 года работал на кафедре географии ПсковГУ (ранее ПГПИ, ПГПУ) на преподавательских должностях (ассистент, ст. преподаватель, доцент). С 1989 по 1995 гг. работал деканом естественно-географического факультета, с 1994 года – заведующий кафедрой географии. С 1988 года являлся председателем Псковского регионального отделения Русского географического общества.

За годы плодотворной работы Александр Иванович опубликовал более 190 работ, в том числе 7 научных монографий, 19 учебных и учебно-методических пособий по геоэкологии, природопользованию и оптимизации природной среды.