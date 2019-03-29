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Наталья Ильина: ПсковГУ может и должен стать опорной точкой в развитии международных отношений

Университеты могут и должны стать опорными точкам в развитии международного сотрудничества. Такую мысль в рамках делового завтрака на международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем» в СРК «Простория» озвучила врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Такое развитие должно быть в первую очередь между университетами, именно они станут опорными точками. Мы должны воспринимать международное сотрудничество не только как явление, а как ресурс для университетов. Сложно переоценить роль университетов в развитии территорий, в том числе и приграничных», - отметила она.

Наталья Ильина напомнила, что в ПсковГУ на сегодняшний день обучаются студенты из 46 стран. Высокая мобильность, по ее словам, отличает не только обучающихся, но и преподавателей. «Мы хотим, чтобы ПсковГУ, как опорный вуз, был более узнаваем и все более развивался», - добавила врио ректора ПсковГУ.

Она сообщила, что сейчас в Псковском государственном университете реализует шесть крупных проектов по пяти направлениям. «Это междисциплинарные проекты. Например, мы реализуем проект по экологии и урбанистике; проект, направленный на поиск новых методов лечения диабета. Это проекты на стыке образования и науки», - рассказала Наталья Ильина и поблагодарила коллег за их реализацию.

Кроме того, врио ректора ПсковГУ напомнила, что губернатор региона Михаил Ведерников предложил сделать Псковскую область приоритетной для переселения соотечественников.

«Мы готовы стать ресурсным центром, выполнить социальную миссию по адаптации семей, приезжающих в Псковскую область», - заявила Наталья Ильина.