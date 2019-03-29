Универ / Жизнь Универа

Подрядчики обещают к 21 июня завершить ремонт фасада будущего кампуса ПсковГУ и благоустроить территорию

«Самое главное мы сделали - внешние инженерные сети. Они все прошли проверку», - встреча подрядчиков с заместителем министра науки и высшего образования РФ Натальей Бочаровой на территории будущего кампуса ПсковГУ началась с разговора о позитивных моментах стройки.

Подрядчики заверили Наталью Бочарову, что ежедневно на объекте работает порядка 200 человек, и внутри, и снаружи.

«Сложно поверить, я регулярно смотрела камеры, видела всегда в среднем 10 человек. Если смотреть на объект снаружи, то я не могу поверить, что к Ганзейским дням объект будет достойно выглядеть для наших гостей», - заявила заместитель министра науки и высшего образования РФ.

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина отметила, что для них сейчас важно услышать от генерального подрядчика гарантии, что внешне кампус будет готов, будет закончен ремонт фасада и осуществлено благоустройство территории.

«Кровля будет сделана, за исключение купола, витражи, окна, двери будут стоять. Благоустройство территории будет завершено к Ганзейским дням, везде будут сделаны асфальтовые дорожки, тротуарная плитка, не будет только зелени, газоны взойти не успеют», - заявил главный подрядчик.

Наталью Бочарову интересовали конкретные вопросы о том, когда поступят фонари, которые должны установить к 20 июня, как будет производиться ремонт купола, насколько выполнен монтаж сетей для наружного освещения. На все свои вопросы она получала один ответ: все будет готово к 21 июня.

Похоже, что замминистра не осталась удовлетворена выполненными работами. Для того, чтобы развеять ее сомнения, все официальные лица - участники экскурсии и подрядчики отправились на закрытое совещание, на котором Наталье Бочаровой представят все официальные отчеты и документы.

Средства на кампус ПсковГУ в сумме 500 млн рублей выделило правительство РФ. На берегу реки Великой должно появиться не просто общежитие, а настоящий студенческий городок с гостиницей, концертным залом, спортивными зонами, студенческим кафе и другими объектами современной инфраструктуры.

Площадь территории студенческого городка составит 3,3 га. Территория кампуса будет ограждена. Здесь появятся стоянки для автотранспорта и велосипедов, озеленение, освещение.

Объект предполагалось изначально сдать к Ганзейским дням 2019 года.

Кампус строится на основе гостиницы «Интурист» - самого известного долгостроя Пскова. Строительство гостиницы на 320 мест на берегу реки Великой начали в 1980-х, но после распада СССР стройка была остановлена.