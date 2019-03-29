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Универ / Жизнь Универа

Уникальная выставка ПсковГУ обратила внимание на историю предпринимательства

25.05.2019 22:17|ПсковКомментариев: 1

Идейным вдохновителем выставки была Ирина Захарова, вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», член Генерального совета, руководитель дирекции проекта «История российского предпринимательства» (Москва). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе. 

«К сожалению, более ста лет эту тему не поднимали. Выставка «Выдающиеся предприниматели и меценаты Псковской земли. История российского предпринимательства» поможет понять, насколько тесно связаны между собой предпринимательский успех и социальная ответственность бизнеса. Очень важно, что университет обратился к истории предпринимательства в преддверии Ганзейских дней в Пскове, и тема купечества, предпринимательства звучит в древнем торговом приграничном городе», - прокомментировала значимость первой выставки по истории предпринимательства на Псковской земле вице-президент Деловой России.

По ее словам, Псков может гордиться своими известными на всю Россию предпринимателями и меценатами. Выставки, которые открыты во многих регионах, лишь часть проекта «История российского предпринимательства». Особое внимание работе с молодежью и студентами через олимпиады и конкурсы уделяет Сергей Нарышкин, председатель Государственной Думы, председатель Российского исторического общества (РИО). Популяризация выдающихся деловых людей дореволюционной России среди молодежи и студенчества усиливают важность и роль предпринимательства.

«Роль и вклад выдающихся предпринимателей и меценатов в развитие Псковской земли надо помнить. Мы не Иваны, не помнящие родства. Мы ценим своих земляков. На стендах представлены тринадцать предпринимательских и купеческих фамилий Псковской земли. Мы до сих пор пользуемся их наследием», - сказал президент Торгово-промышленной палаты Псковской области, председатель Российско-Латвийского делового совета Владимир Зубов и отметил, что Псковский государственный университет экспозицией поднял важный исторический аспект.

«Выставка будет востребована. Она предназначена для всех категорий посетителей, в том числе студентов и школьников, предпринимателей и меценатов современного периода», - выразил уверенность директор Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Сергей Сарченков.

Член Совета Санкт-Петербургского отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Лидия Прохорова отметила, что изучение опыта прошлого поможет сформировать положительное отношение и к современному бизнесу, который продолжает быть ключевой созидательной силой.

Декан исторического факультета ПсковГУ Наталья Никитина, отметив значимость выставки и целеустремленность деловых людей Псковской губернии, подчеркнула, что основу многих публикационных материалов экспозиции составляют труды ученых исторического факультета, которые совместно с Деловой Россией и Торгово-промышленной палатой были представлены в издании «Предпринимательство в Псковской губернии» в 2016 году. Куратор выставки Надежда Вальнер обратила внимание на исторический путь, пройденный Псковом от времен княгини Ольги, князей Всеволода–Гавриила и Довмонта-Тимофея до Ганзейского союза Нового времени.

«Отрадно, что на выставке представлен Жуков Василий Григорьевич (1800-1882), уроженец и меценат города Порхова, - отметил директор единственного в России музея Ганзы из города Порхова Мартинес Нормантас. - Для нас большая гордость, что город Порхов, основанный в 1239 году князем Александром Невским, принят в Ганзейский союз Нового времени 11 июня 2016 года. Порхов стал 186-м по счёту Ганзейским городом, вторым в Псковской области и четырнадцатым в России».

В приветственном адресе председателя Псковского регионального отделения «Деловая Россия» Виктора Почернина прозвучала благодарность Псковскому государственному университету за выставку, которая знакомит с предпринимательской инициативой деловых людей Псковской губернии, за ежегодное совместное проведение всероссийской студенческой олимпиады по истории российского предпринимательства. По мнению Виктора Почернина, выставка посвящена нашим предкам, их созидательной энергии предпринимателей, их готовности учиться, искать и внедрять новое, и они по праву входят в золотую летопись Земли Псковской.

Открытие выставки сопровождалось чарующими звуками виолончели в исполнении студента исторического факультета ПсковГУ Максима Михайлова.

Церемонию Торжественного открытия выставки вели студенты финансово-экономического факультета (ФЭФ) ПсковГУ Тимофей Гультяев и Ксения Щербакова, победитель регионального этапа и лауреат всероссийского этапа Всероссийской олимпиады по предпринимательству.

Экспонаты выставки гостям представляли студенты ФЭФ Михаил Перышкин, Алина Бритвина, Тамара Базгадзе, Кристина Секаева, Софья Андреева и Никита Козленко, победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады по предпринимательству.
В церемонии Торжественного открытия выставки в СРК «Простория» приняли участие более сотни студентов, историков, музейных работников и участников международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем» (21-23 мая 2019).

Выставка «Выдающиеся предприниматели и меценаты Псковской земли. История российского предпринимательства» работает в СРК «Простория» до 01 июня 2019 года.

Теги: #ПсковГУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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