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Более 100 работ приняли участие в фотоконкурсе «Ганза: история, города, люди»

В ПсковГУ подведены итоги фотоконкурса, «Ганза: история, города, люди», который проходил в рамках Международной конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем». На конкурс поступило 106 работ из России, Казахстана, Латвии и Израиля. Конкурс проводился среди профессионалов и молодых фотографов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Среди профессионалов места распределились следующим образом:

1 место - Татьяна Стумбре (Латвия, город Огре). Фоторабота «Наблюдатели».

2 место - Алексей Щербатюк (Россия,г. Псков). Фоторабота «Из глубины веков».

3 место - Эрикс Раценис (Латвия, г. Огре). Фоторабота «Рига».

Среди молодых фотографов победителями и призерами стали:

1 место - Григорий Лютый, студент 2 курса факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ. Фоторабота «Связь времен»

2 место - Юлия Кострюкова, студентка 1 курса факультета образовательных технологий и дизайна. Фоторабота «История становления города Пскова».

3 место - Александра Рычкова, кафедра Дизайна и технологии обработки материалов ПсковГУ. Фоторабота «И сердца трепетные сны».

Фотоконкурс был организован с целью привлечения внимания к историческому и культурному наследию городов в Ганзейском союзе Нового времени и городов Союза русских Ганзейских городов, а также продвижения фотоискусства и культуры цифровой фотографии, культуры разных городов и приграничных государств, сохранение традиций и обмен опытом.

Членами жюри стали профессиональный фотограф, один из основателей творческого объединения «Фотодело» Алексей Архипов (Россия), Руководитель Фотостудия «Ezerzeme-F» Илзе Онзуле (Латвия) и участник и победитель международных конкурсов фотографии Татьяна Василькова.