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Студенты ПсковГУ активно подают заявки на гранты и патенты, выяснили на заседании «ТОК’ing»

На заседании Открытой дискуссионной площадки «TOK’ing» обсудили роль молодежи в предпринимательстве, важность инноваций для страны, а также векторы развития вуза для повышения конкурентоспособности региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

«Для меня инновация – это обязательно изменение. Не только в технологической сфере, но и вообще. Инновации – это изменения внутри университета, в людях и в среде вокруг», – отметила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.

Она подчеркнула, что в большей степени в разработке инновационного продукта должны участвовать студенты. «Являясь студентами университета, вы можете производить, продвигать инновации и рассказывать о них населению», - сказала врио ректора. Она также напомнила гостям площадки о Школе социального проектирования, прошедшей в рамках конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», по итогам которой студенты подали заявки на гранты. Только среди тех, кто пришел на «ТОК’ing», оказалось шестеро таких предприимчивых парней и девушек.

«Инновации – это не только технологические, производственные разработки. Инновации могут быть в сфере менеджмента, юриспруденции. Главное – это прорыв, внесение изменений, усовершенствование чего-либо – быта населения. У университета есть хорошая научная база для инновационной деятельности», - считает Андрей Михеев, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

По словам руководителя студенческого бизнес-инкубатора ПсковГУ «Старт в бизнес» Ивана Войку, студентами было разработано более 300 предпринимательских проектов. Около 30 выходцев инкубатора занимаются бизнесом.

«10% – это неплохой показатель», – отметил Андрей Михеев и добавил, что разработок и проектов в университете много, но существует вопрос коммерциализации. «Это наша с вами общая задача – заинтересовать крупный бизнес, даже в других регионах, который может вложиться в эти идеи», – заключил он.

Одной из таких разработок, требующих финансирования, является летающий автомобиль, который изобрели на кафедре автотранспорта ПсковГУ. «Россия – огромная страна, и если посмотреть на карту автомобильных дорог, сеть становится всё реже к востоку страны. Даже в нашем регионе есть территории, куда в осенний и зимний период крайне сложно добраться. Для России нужно создавать такое транспортное средство, которое позволило бы человеку летать, ездить и плавать. Летающий автомобиль позволит доставлять грузы от порога к порогу», - рассказал профессор Александр Енаев, разработчик летающей машины. – «По этой теме мы получили ряд патентов, подготовили документацию, изготовили летающую модель и остановились на этапе практической реализации, поскольку пока не нашёлся источник финансирования».

Иван Войку рассказал не только о работе бизнес-инкубатора, но и поделился информацией о студенческом научном кружке. «Это неформальное объединение тех, кто хочет заниматься научной деятельностью. Сейчас в состав кружка входят не только студенты, но и выпускники. И у нас есть определенные результаты работы – 4 разработки студентов уже получили патенты на изобретения и полезные модели, и есть еще заявки, находящиеся на рассмотрении», – рассказал ученый.