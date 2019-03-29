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Основные работы по фасаду и территории кампуса ПсковГУ завершатся к 20 июня

На площадке реконструкции студенческого городка ПсковГУ на набережной реки Великой активно идут работы по благоустройству и заканчивается монтаж вентилируемых фасадов. Результаты работы становятся уже видны – сформированы дорожки и проезды, начались работы по возведению ограждения, а электрики уже ставят опоры освещения. В самом здании вставлены практически все окна, готовы все конструкции под большие витражи. Работы по подземным электросетям, сетям канализации, дренажа, водопровода и отопления уже закончены. Менее чем через месяц планируется закончить отделку фасадов здания и благоустроить территорию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина лично следит за ходом стройки и ежедневно проводит совещания на объекте с генподрядчиком и субподрядными организациями для оперативного решения всех вопросов.

«Мы нацеливаем всех субподрядчиков на то, чтобы к 20 июня все работы со стороны реки Великой были завершены и здание имело приглядный вид. Важно следить за качеством работ. От того, что объект сдается в кратчайшие сроки качество страдать не должно», - отмечает проректор по административно-хозяйственной работе ПсковГУ Владимир Моисеев. По словам проректора, для усиления темпа работ через несколько дней планируется заезд еще нескольких субподрядных организаций, которые будут заниматься как внешними, так и внутренними работами.

Ранее 21 мая в ходе визита в Псков заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова лично проинспектировала ход строительства на территории будущего кампуса ПсковГУ и встретилась с подрядчиками, которым поручила усилить свою работу.

Напомним, что в 2016 году Минобрнауки РФ выкупило недостроенную гостиницу «Интурист» в Пскове, чтобы создать на её базе новый кампус для ПсковГУ. Изначально на этот проект Правительство выделило 447,5 млн рублей. На берегу реки Великой должно появиться не просто общежитие на 334 места, а настоящий студенческий городок с концертным залом, спортивными зонами, студенческим кафе и другими объектами современной инфраструктуры.