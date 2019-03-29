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Школьники города узнают о цифровой экономике в лагере труда и отдыха ПсковГУ

Начал работу специализированный профильный лагерь труда и отдыха для старшеклассников, организованный ПсковГУ на базе общеобразовательной школы №9, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

«Вам можно только позавидовать. С вами будут работать представители ведущего вуза нашего региона. Уверена, вы не только хорошо отдохнете, но и узнаете много нового, а через несколько лет станете студентами опорного ПсковГУ», - отметила заместитель начальника управления образования города Пскова Светлана Котова.

По словам директора института непрерывного образования ПсковГУ Инны Андреяновой, программа лагеря включает в себя работу на университетских площадках. Старшеклассники узнают, как принять участие в Ганзейских днях Нового времени, что такое цифровая экономика и какие компетенции нужны специалисту будущего, познакомятся с учеными и преподавателями ПсковГУ, а также смогут получить свою первую зарплату, занимаясь общественно полезным трудом.

«Сегодня здесь собрались люди с правильным жизненным настроем. Отдых - это смена вида деятельности, и лагерь станет для вас отличной площадкой для отдыха и учебы. Надеюсь, вы не только приобретете новых друзей, но и узнаете о возможностях для обучения и работы в нашем регионе, с которыми вас познакомит Псковский государственный университет», - обратилась к старшеклассниками директор школы Елена Зубарева.

Лагерь объединил 30 старшеклассников из разных школ. Отдыхать и заниматься в лагере школьники будут с 3 по 21 июня. В работе лагеря задействованы все факультеты вуза, студенты, преподаватели, ученые.