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Благодаря университету мы улучшили знание русского языка: студенты из Китая прошли обучение в ПсковГУ

Второй год Псковский государственный университет реализует программу сотрудничества с Шаньдунским университетом путей сообщения (г. Цзинань, Китай), принимая у себя китайских студентов. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым учебным годом их число значительно возросло, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

В этом учебном году ПсковГУ в качестве места обучения выбрали 10 студентов из Китая. Все они успешно прошли обучение на базе факультета русской филологии и иностранных языков и финансово-экономического факультета.

«Наша группа приехала в Псковский государственный университет для изучения русского языка. Большинство из нас выезжало за границу в первый раз, поэтому приезд в город Псков для нас был волнительным. Мы рады, что наши ожидания оправдались», - поделилась своим впечатлением студентка из Китая Ван Пэн.

Студенты выбрали как гуманитарные, так и экономические дисциплины . Говоря о преподавателях, ребята отмечают, что в каждую пару они вкладывали все свои силы.

«Благодаря отличным преподавателям мы получили хорошие результаты и сдали тест по русскому языку как иностранному 2 уровня!», - отмечает Цао Сяочень.

Помимо учебной деятельности студенты принимали активное участие в жизни университета. В начале года китайские студенты приняли участие в подготовке проекта «Мост дружбы: Псковский университет и Шаньдунский университет путей сообщений», выполненного в рамках перекрестных годов российско-китайского межрегионального сотрудничества.

«Мы старались вести активную студенческую жизнь, принимали участие в вечере встречи культур, квест-туре, дне родного языка, побывали на закрытии Международной научно-практической конференции ПсковГУ "Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем"», - говорит Се Су, которая заняла 3 место в песенном университетском конкурсе Мировидение-2019.

В конце мая в отделе академической мобильности и межвузовского сотрудничества китайские студенты получили свои заслуженные сертификаты и транскрипты. Каждый из них прошел свой путь в ПсковГУ, получил новый опыт и знания, улучшил свой русский язык и обзавелся новыми друзьями.

«Мне очень повезло, что я приехала в Псков. Здесь я встретила добрых и общительных людей,- отмечает Чжан Юйтин, - Благодаря обучению в ПсковГУ мы значительно улучшили знание русского языка и завели интересные знакомства».