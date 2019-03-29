В Пскове состоится очередной «Диалог на Равных»

11 июня в 15:00 в конференц-зале Центра студенческих инициатив Псковского государственного университета состоится встреча в формате федерального проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на Равных», сообщается в социальных сетях университета.
Гостем на встрече выступит Алена Трунова– первый заместитель начальника управления общественных проектов и молодежной политики при администрации Псковской области, эксперт Федерального агенства по делам молодежи и выпускница Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.
Тема всей встречи: «Инициатива не всегда наказуема: форумные кампании и социальное проектирование для активных студентов».
На встрече планируется обсудить:
- форумные кампании для молодежи
- грантовые конкурсы в рамках форумных кампаний
- грантово-проектная деятельность
- Молодежный форум Псковской области в Себеже (7-12 июля)