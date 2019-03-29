В Пскове состоится очередной «Диалог на Равных»

Гостем на встрече выступит Алена Трунова– первый заместитель начальника управления общественных проектов и молодежной политики при администрации Псковской области, эксперт Федерального агенства по делам молодежи и выпускница Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.Тема всей встречи: «Инициатива не всегда наказуема: форумные кампании и социальное проектирование для активных студентов».На встрече планируется обсудить: