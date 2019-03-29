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Универ / Жизнь Универа

На базе ПсковГУ могут создать аналитический центр по развитию техпредпринимательства в России

18.06.2019 18:38|ПсковКомментариев: 0

Второе заседание рабочей подгруппы «Технологическое предпринимательство» рабочей группы «Малое и среднее предпринимательство» Государственного Совета Российской Федерации провел во вторник, 18 июня, в Москве председатель подгруппы, губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Открывая заседание, он поблагодарил членов подгруппы за активную работу и отметил, что по итогам первой встречи был сформирован комплекс практических предложений и привлечено 11 новых участников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Мы получили и проанализировали более трех десятков предложений, которые касаются главного - создания полноценной инфраструктуры технологического предпринимательства в России. Мы пришли к выводу, что важнейшим недостающим звеном сегодня являются региональные организации, осуществляющие акселерацию стартапов и способные находить перспективные рыночные ниши», - рассказал руководитель подгруппы.

В качестве примера успешной работы инфраструктуры поддержки технологического предпринимательства в Псковской области Михаил Ведерников привел сотрудничество псковских разработчиков с инвесторами, результатом которого станет строительство в ОЭЗ «Моглино» завода по производству автономных модулей жизнеобеспечения. «Однако есть одно существенное „но“ — весь процесс от задумки до реализации занял более 10 лет. Далеко не все инновации могут жить так долго. Наша главная цель - сделать так, чтобы разработчики и заинтересованные компании легче находили друг друга, могли максимально быстро перейти от замысла к интеграции инновации в рынок. Сверхзадача - сделать такую платформу и систему государственной поддержки, которая позволит пройти этот путь за год, максимум за два года», — обозначил цель Михаил Ведерников.

Он также высказал общую мысль, что не достает единой федеральной структуры, которая бы координировала весь процесс поддержки технологического предпринимательства, и ее создание - одна из приоритетных задач. «Нет сомнений, что технологическое предпринимательство - одно из якорных направлений, которое поможет России достигнуть амбициозной цели, поставленной главой государства, - войти в пятерку крупнейших экономик мира. Более того, возможно, это единственная сфера, которая может достаточно насытить рынок инновациями для нужного рывка», - подчеркнул губернатор Псковской области.

По мнению руководителя подгруппы, для этого необходимо провести серьезную аналитическую работу и сформировать подробную пошаговую программу и дорожную карту, которая объединит все идеи в единый документ. В этой связи Михаил Ведерников выступил с предложением запустить работу аналитического центра, как это было сделано в отношении национальных проектов. «К нему могут быть подключены все опорные вузы страны, каждый из которых имеет свой уникальный опыт в сфере технологического предпринимательства», - пояснил губернатор и в качестве куратора этого процесса предложил Псковский государственный университет.

Сопредседатель рабочей подгруппы, президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик поддержал инициативу Михаила Ведерникова и отметил, что центр станет «помощником по анализу массива предложений, приведению их в структурированную форму и выработке тактических решений по развитию технологического предпринимательства в России». Предложение нашло поддержку всех членов подгруппы.

Теги: #ПсковГУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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