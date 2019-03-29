Универ / Жизнь Универа

В областной больнице состоялось совещание по развитию программ медицинского образования ПсковГУ

Совещание по развитию программ медицинского образования ПсковГУ состоялось в среду, 19 июня, в Центре аккредитации и симуляционного обучения ПсковГУ, организованного на базе ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница».

Перед совещанием советник ректора ПсковГУ и заместитель декана факультета естественных наук, медицинского и психологического образования Наталья Иванова провела для гостей экскурсию по Центру аккредитации и симуляционного обучения ПсковГУ и кафедре клинической медицины.

В осмотре приняли участие председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина, ректор СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России Сергей Сайганов, а также проректор по учебной и международной деятельности ПсковГУ, заместитель главного врача Псковской областной больницы и другие.

28 июня начнется аккредитация выпускников ПсковГУ направления «Медицинская кибернетика». Процедура первичной аккредитации специалистов включает в себя три этапа оценки квалификации будущего врача: компьютерное тестирование, оценка практических навыков и умений, которая проводится с помощью симуляторов, компьютерных тренинговых программ, и решение ситуационных задач, где оценивается сформированность клинического мышления.

Гости осмотрели все помещения, в которых будет проходить аккредитация будущих медиков.

Во время экскурсии врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина отметила технологичность и укомплектованность центра и рассказала о том, что в последнее время специалисты говорят, что аккредитация во всех сферах деятельности должна проходить как у медиков, чтобы оценивать не только теоретические, но и практические знания непосредственно на экзамене.

Например, перед входом на станцию сердечно-легочной реанимации студенту дается кейс, который отображается на экране у двери: «Вы пришли на рабочее место. Войдя в одно из помещений, вы увидели, что человек лежит на полу. Ваша задача оказать ему помощь в рамках своих умений. Все выполняемые действия необходимо озвучить». Далее студент по специальной карте заходит в кабинет, откуда ведется видео- и аудиотрансляции. Экзаменаторы полностью отслеживают и оценивают действия выпускника в онлайн-режиме.

Все кабинеты для тестирования оборудованы с помощью современных симуляторов. Когда тестируемый производит какие-либо действия с манекеном, компьютер сразу отслеживает различные параметры. Например, при выполнении реанимационных действий можно отследить силу нажима, объем вдоха воздуха, правильность места нажима и другие важные для оценки действий параметры.



Всего в этому году в ПсковГУ будут аккредитовываться 20 человек, двое из которых иностранные студенты.



Ректор СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России Сергей Сайганов отметил, что Центр уже хорошо укомплектован, однако нужно стремиться к его усовершенствованию и пользоваться возможностями государственного финансирования.

После осмотра гости отправились на совещание, где обсудили перспективы развития программ высшего медицинского образования на базе Псковского государственного университета в интересах решения кадровых проблем здравоохранения Псковской области. Также поговорили о взаимодействии ПсковГУ с СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России.

Смотрите также Симуляционный центр ПсковГУ: год работы на благо развития псковской медицины

Напомним, Центр симуляционного обучения и аккредитации - учебно-симуляционный комплекс, оснащенный тренажерами и компьютерными симуляторами с современной информационной базой и медицинским оборудованием. Центр позволяет многократно отрабатывать алгоритм действий, выбирать тактику лечения в различных неотложных ситуациях. Клинические сценарии позволят отрабатывать часто встречающиеся в клинической практике, а также редкие ситуации. В комплексе предусмотрен зал дебрифинга для анализа допущенных ошибок, компьютерный класс.