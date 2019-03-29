Преобразования в ПсковГУ станут темой пресс-брифинга в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей

Во вторник, 25 июня, в 12:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-брифинг, посвященный преобразованиям в ПсковГУ.
В рамках мероприятия мы подведем первые итоги деятельности нового руководства вуза, выясним, какие новые механизмы удалось запустить за минувшие два месяца, узнаем, какие проблемы выявила новая команда опорного вуза, как они будут решаться, как будут выстраиваться приоритеты и какие новшества запланированы на новый учебный год.
Спикеры:
Дата проведения: 25 июня. Начало в 12:00.
Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).
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