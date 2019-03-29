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Преобразования в ПсковГУ станут темой пресс-брифинга в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей

24.06.2019 12:27|ПсковКомментариев: 0

Во вторник, 25 июня, в 12:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-брифинг, посвященный преобразованиям в ПсковГУ.

В рамках мероприятия мы подведем первые итоги деятельности нового руководства вуза, выясним, какие новые механизмы удалось запустить за минувшие два месяца, узнаем, какие проблемы выявила новая команда опорного вуза, как они будут решаться, как будут выстраиваться приоритеты и какие новшества запланированы на новый учебный год.

Спикеры:

  • врио ректора Псковского государственного университета Ильина Наталья Анатольевна
  • проректор ПсковГУ по учебной работе и международной деятельности Серова Ольга Александровна
  • проректор ПсковГУ по воспитательной и социальной работе Захаров Александр Алексеевич
  • начальник управления информационной политики и связей с общественностью Федорова Ирина Валентиновна
     

Дата проведения: 25 июня. Начало в 12:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@pln-pskov.ru.

Теги: #ПсковГУ #опорный вуз #общественный пресс-центр ПЛН
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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