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Выпускников-отличников ПсковГУ чествуют в администрации Псковской области

Сегодня, 24 июня, в администрации Псковской области проходит торжественный прием в честь выпускников ПсковГУ 2019 года, получивших диплом с отличием.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свидетельства «За отличную учебу» и почетные знаки из рук первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, председателя Псковского областного Собрания Александра Котова и врио ректора ПсковГУ Натальи Ильиной получили 212 выпускников.

Приветственной речью торжественное мероприятие открыла Вера Емельянова. Она зачитала приветственный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова: «Хочу сказать, что с искренним уважением отношусь к вашим результатам и верю, что они сослужат вам верную службу. Главное то, что каждый из вас сам себе показал свои возможности. Вы приобрели опыт долгосрочной работы и умелое планирование».

В обращении к выпускникам также говорится, что умение ставить цели и достигать их понадобиться как в работе, так и в личной жизни. «Псковской области объективно нужны такие люди как вы», - процитировала губернатора Вера Емельянова.

«Дерзайте, пробивайтесь, в жизни как в спорте важно удержать темп. С этого момента мы партнеры в жизни Псковской области», - подчеркнуто в обращении к выпускникам.

Отметим, имя каждого выпускника, получившего диплом о высшем образовании с отличием, занесено в Книгу Почета «Золотая летопись университета».