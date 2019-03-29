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Научиться преодолевать себя и трудности пожелал выпускникам ПсковГУ Александр Котов

«В судьбе каждого человека наступает период, когда предстоит определить цель и смысл жизни», - отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на ежегодном торжественном приеме для выпускников-отличников ПсковГУ.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, он обратился с теплыми словами напутствия к выпускникам университета, подчеркнув, что, закончив ведущий вуз региона с отличием, они многое доказали себе и окружающим.

«Путь к успеху всегда не прост. Вам нужно научиться преодолевать себя и трудности. В ваших руках - будущее Псковской области. Я хочу, чтобы вы, используя молодость и энергию, креативные мысли, в полной мере реализовали себя на нашей малой родине», - поздравил выпускников спикер регионального парламента.

Александр Котов выразил надежду, что полученные знания пригодятся выпускникам на их жизненном пути, а также пожелал найти себя в жизни.