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Научиться преодолевать себя и трудности пожелал выпускникам ПсковГУ Александр Котов

24.06.2019 12:59|ПсковКомментариев: 0

«В судьбе каждого человека наступает период, когда предстоит определить цель и смысл жизни», - отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на ежегодном торжественном приеме для выпускников-отличников ПсковГУ.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, он обратился с теплыми словами напутствия к выпускникам университета, подчеркнув, что, закончив ведущий вуз региона с отличием, они многое доказали себе и окружающим.

«Путь к успеху всегда не прост. Вам нужно научиться преодолевать себя и трудности. В ваших руках - будущее Псковской области. Я хочу, чтобы вы, используя молодость и энергию, креативные мысли, в полной мере реализовали себя на нашей малой родине», - поздравил выпускников спикер регионального парламента.

Александр Котов выразил надежду, что полученные знания пригодятся выпускникам на их жизненном пути, а также пожелал найти себя в жизни.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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