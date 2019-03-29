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Студенты ПсковГУ вошли в десятку лучших по результатам федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата

Стали известны результаты федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ 2019). В этом году по итогам конкурсного отбора ПсковГУ выбран в качестве базовой площадки по Псковской области для проведения интернет-экзамена, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

ФИЭБ представляет собой внешнюю независимую оценку качества подготовки выпускников бакалавриата. Экзамен организован для возможности добровольной сертификации выпускников бакалавриата на соответствие требованиям ФГОС ВО.

Интернет-экзамен проводится в форме онлайн-тестирования с использованием сети интернет и состоит из двух частей – полидисциплинарного тестирования (каждое правильно выполненное задание позволяет набрать 2 балла, максимум 40 баллов) и междисциплинарных кейс-заданий (позволяют набрать 60 баллов).

Продолжительность экзамена - 180 минут, оценка правильности выполнения всех заданий экзаменационного билета производится в автоматическом режиме.

По результатам ФИЭБ всем участникам выдаются именные сертификаты: золотые, серебряные, бронзовые и сертификаты участников.

С 9 по 25 апреля на базовой площадке ПсковГУ были проведены сеансы тестирования по 11 направлениям подготовки.

По итогам участия в проекте ФИЭБ 2019 выпускники ПсковГУ продемонстрировали высокий уровень подготовки. 106 участников (57%) получили золотые, серебряные и бронзовые сертификаты. В десятку лучших выпускников среди всех участников проекта ФИЭБ 2019 вошли студент факультета вычислительной техники и электроэнергетики Сергей Луканов, студент исторического факультета Кирилл Готман и студентка факультета образовательных технологий и дизайна Ольга Никитина.

На основании полученных результатов ПсковГУ успешно прошел внешней независимую оценку качества подготовки выпускников бакалавриата по направлениям строительство, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Также ПсковГУ стал площадкой федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО). Студенты ПсковГУ получили 9 золотых, 17 серебряных и 22 бронзовых сертификата.