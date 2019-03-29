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В ПсковГУ появится медицинский факультет

С 1 сентября в Псковской государственном университете начнет работу медицинский факультет. Об этом рассказала врио ректора Наталья Ильина на пресс-брифинге, посвященном преобразованиям в ПсковГУ, который проходит в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.





«Очевидно, что региону необходимы медицинские кадры, - отметила Наталья Ильина. - Медицинский факультет уже формируется и начнет работу в новом учебном году».

В рамках работы факультета будут реализовываться программы сотрудничества с Северо-Западным медицинским университетом, заключила врио ректора ПсковГУ.