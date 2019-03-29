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Теологи из ПсковГУ смогут получить дополнительную специальность

Программы обучения активно трансформируются в ПсковГУ. Это необходимо для того, чтобы понимать, каких специалистов готовит вуз и для чего, заявила проректор ПсковГУ по учебной работе и международной деятельности Ольга Серова на пресс-брифинге, посвященном преобразованиям в ПсковГУ, который прошел 25 июня в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.





Так, например, планируется, что уже с нового учебного года студенты, обучающиеся по программе «теология» смогут получить дополнительную специальность. Ольга Серова отмечает, что по итогу обучения университет подготовит специалистов, которые будут обладать не только всеми необходимыми компетенциями по специальности, но и обладать дополнительными навыками, которые необходимы для успешности в дальнейшей карьере.



Помимо стандартной программы студентам будут преподавать музейное дело, туризм, экономику, юриспруденцию и другие профессии. Выбор дополнительной специальности будет проходить по желанию студентов и ориентироваться на их личные интересы.

Подобную практику планируется применять и на других направлениях обучения.