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Новое руководство ПсковГУ открыто для личного общения со студентами

С нового учебного года, дважды в неделю, врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина будет ходить в бассейн ПсковГУ, чтобы пообщаться со студентами. Об этом заявила начальник управления информационной политики и связей с общественностью Ирина Федорова на пресс-брифинге в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, 25 июня.



На брифинге подчеркнули, что новое руководство вуза открыто для общения и прямого взаимодействия со студентами. Например, теперь стало гораздо проще попасть на личный прием к врио ректора, а многие проректоры с удовольствием общаются со студентами в социальных сетях. Так, проректор ПсковГУ по воспитательной и социальной работе Александр Захаров лично общается со всеми студентами во всех социальных сетях. Он отмечает, что отвечает каждому не более, чем через 4 дня.