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В следующем году работа приемной комиссии будет организована в новом кампусе ПсковГУ

В следующем году приемная комиссия будет работать в новом кампусе. Об этом заявила проректор ПсковГУ по учебной работе и международной деятельности Ольга Серова на пресс-брифинге в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, 25 июня.

Ольга Серова заявила, что, вероятно, и остальные помещения кампуса будут уже полноценно функционировать к этому моменту.

Представители университета обратили внимание на то, что темпы строительства кампуса можно назвать колоссальными, по сравнению с теми, что были последние несколько лет.

В кампусе смогут жить социально активные студенты, которые могут быть полезны вузу и региону, заявил проректор ПсковГУ по воспитательной и социальной работе Александр Захаров.

При этом, руководство вуза обещает не забывать о всех старых общежитиях, которые уже есть у университета. Сейчас уже начата глобальная работа по инвентаризации, в некоторых корпусах начали делать плановые закупки мебели, а, например, в общежитии на Карла Маркса провели массовые санитарно-гигиенические работы перед Ганзой.

Руководство вуза обещает обновить каждый корпус насколько это возможно.