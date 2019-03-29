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В ПсковГУ будет создан единый ресурсный центр добровольчества

В ПсковГУ будет создан единый ресурсный центр добровольчества. Об этом рассказал проректор ПсковГУ по воспитательной и социальной работе Александр Захаров на пресс-брифинге в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Он отметил, что в ПсковГУ множество различных волонтерских отрядов, которые существуют обособлено друг от друга. «Мы выяснили, что в разных отрядах участвуют одни и те же студенты. Нужно создать единое пространство, для облегчения формирования групп волонтеров на региональные и федеральные мероприятия», - заявил Александр Захаров.

Также на базе ресурсного центра будет проходить обучение волонтеров, где студентам будут рассказывать, какие возможности и перспективы у них есть в рамках волонтерской деятельности.