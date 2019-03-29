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«Калинка-малинка» в стиле регги: ПсковГУ украсил Ганзейские дни фестивалем русской культуры

В ПсковГУ продолжает работу фестиваль «Русское слово в Ганзейские дни» при поддержке фонда «Русский мир». Для гостей Ганзейских дней студенты и преподаватели опорного вуза приготовили интерактивные площадки, лекции и мастер-классы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Музыкальное трио «3D-формат» исполнило русские народные песни в необычной аранжировке с ориентацией на мировую музыкальную культуру. «Слушатели смогли узнать в мотивах всем знакомых народных песен отголоски регги, сиртаки, панка, рок-н-ролла», - рассказал бессменный лидер группы, доцент кафедры русского языка и русского языка как иностранного Вадим Андреев.

Музыканты загадывали гостям загадки; самым активным участникам достались в подарок детские словари авторства учёных-филологов ПсковГУ и музыкантов Елены Рогалевой и Татьяны Никитиной.

Преподаватель ПсковГУ, филолог Елена Ковалых провела мастер-класс по скорописи - кириллическому письму, возникшему из полуустава во второй половине XIV в. Скоропись употреблялась в канцеляриях и частном делопроизводстве - именно так писали псковские купцы во времена Ганзы.

На мастер-классе по росписи деревянных изделий участники познакомились с символикой русской национальной культуры и раскрасили свою ложку или матрешку, которую оставили себе на память. «Я очень рада, что пришла сюда - теперь у меня есть своя матрешка, а ещё я познакомилась с иностранцами», - поделилась впечатлениями юная гостья площадки.

Фольклорный ансамбль «Плескава» в рамках фестиваля «Русское слово в Ганзейские дни» развлёк гостей русскими обрядовыми песнями и интерактивными играми.

Фестиваль продолжит работу сегодня, 28 июня. Опорный вуз ждет всех на лекциях историка Максима Колпакова «Псков и Псковская земля глазами англичан и французов в эпоху раннего Нового времени» (14:15, главный корпус, ауд.75) и директора Государственного архива Псковской области Валерия Кузьмина «Как взять кредит и не разориться. На примере Псковской губернии в конце XIX – начале XX вв.» (14:15, ул. Калинина, парковка у Дома спорта).

Напомним, фестиваль начал работу в рамках международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем» в мае. Тогда более 200 человек приняли участие в работе литературно-фольклорной и лингвистической площадках. Участники посетили культурно-просветительские лекции ведущих ученых университета. В частности, доктор филологических наук, профессор Лариса Костючук рассказала о русско-немецких разговорниках 16-17 веков о Пскове периода ганзейских отношений Руси с зарубежьем. Также прошли лекции, посвященные преданиям Псковского края, литературе Древнего Пскова и наименованиям крестьянского жилища Псковской области. На одной из площадок студенты представили интерактивный проект «Берестяные грамоты - послание из прошлого».