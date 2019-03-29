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Студенческий стройотряд ПсковГУ приступил к работе на объектах «Псковэнерго»

1 июля открылся трудовой сезон для студенческого стройотряда Псковского государственного университета на объектах филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго». Пятнадцать студентов 2 и 3 курса, обучающиеся по профилю «Электроснабжение», «Электрооборудование и электрохозяйство», «Электропривод и автоматика», в течение месяца будут на практике изучать выбранную специальность. По традиции, стройотряд ПсковГУ носит название «ЛЭП – Лучшие энергетики Пскова». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Рабочие места для студентов организованы на территории ответственности ПО «Северные ЭС» и в аппарате управления «Псковэнерго». Бойцам стройотряда предстоит работа с документацией, программными комплексами, а также обходы и осмотры линий электропередачи и участие в ремонте оборудования. Для каждого студента назначены наставники из персонала «Псковэнерго», которые контролируют прохождение необходимых инструктажей по технике безопасности, соблюдение правил охраны труда и сопровождают весь процесс производственной деятельности будущих энергетиков.

Перед началом работы студентов напутствовали директор и главный инженер производственного отделения «Северные электрические сети». Михаил Игнатьев, директор ПО «Северные ЭС» «Псковэнерго», подчеркнул важность практики в освоении профессии. «Навыки и знания, которые вы здесь получите, вы будете применять в дальнейшей учебе, в работе и я желаю вам сохранить верность выбранной профессии», - отметил Михаил Игнатьев. В свою очередь главный инженер ПО «Северные ЭС» Дмитрий Лупандин пожелал студентам оправдать название отряда «Лучшие энергетики Пскова». В завершении церемонии открытия трудового сезона директор Северных электросетей вручил студентам трудовую путевку на предстоящий сезон.

Планируется, что трудовой сезон для стройотряда ПсковГУ на объектах «Псковэнерго» продлится до 31 июля. Кроме выполнения основного рабочего плана, студенты планируют посетить с ознакомительными экскурсиями ключевые энергообъекты, а также поучаствовать в волонтерских проектах.

Студенческие стройотряды работают на объектах «Псковэнерго» с 2015 года. Главная цель таких трудовых сезонов - обеспечить практическую подготовку студентов энергетических специальностей, возродить традиции трудового воспитания молодежи, а также нацелить студентов на работу в компании. Сегодня участники первых трудовых сезонов ССО успешно трудятся в «Псковэнерго».