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Филологи и лингвисты ПсковГУ создают уникальный словарь русской народной речи

Лингвисты и филологи ПсковГУ приняли участие в обсуждении мер поддержки русского языка на совете по межнациональным и межрелигиозным отношениям при администрации Псковской области. Они рассказали о проектах и программах университета, направленных на сохранение и развитие русского языка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

В частности, важным проектам является создание областного исторического словаря русской народной речи, работа над которым ведется более 50 лет. Сейчас готовиться к выпуску 27-й выпуск словаря. По словам доцента кафедры русского языка и русского языка как иностранного ПсковГУ Ларисы Попковой, издание является уникальным, так как это первый исторический словарь. «Народная речь Псковской области представляет очень большой интерес для историков, диалектологов, так как отражает тысячелетнюю связь и культурный обмен нашего населения с народами прибалтийско-финской группы», – уверена Лариса Попкова.

Еще один важный проект, в котором филологи и лингвисты университета принимают непосредственное участие – это лексический атлас русских народных говоров. Наряду с ПсковГУ в создании атласа принимают участие все ведущие вузы европейской части России.