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В ПсковГУ проходит обучающий семинар от экспертов Фонда президентских грантов

Обучение от Фонда президентских грантов проходит в Псковском государственном университете. Десятки руководителей, сотрудников и волонтеров некоммерческих общественных организаций региона собрались на площадке опорного вуза, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Обучают слушателей социальному проектированию руководитель департамента регионального развития Фонда президентских грантов Наталья Алиева, а также ведущие специалисты и руководители проектов Фонда.

Наталья Алиева рассказал слушателям, как доработать заявку до победы в конкурсе президентских грантов, а также указала на типичные ошибки при подаче заявок. По словам эксперта, для того, чтобы начать формировать заявку на грант, сначала необходимо выбрать проблемы целевой группы, территории реализации проекта и обосновать актуальность и социальную значимость.

«Социальный проект всегда ограничен целевой аудиторией, территорией, командой и бюджетом. Именно это отделяет текущую работу НКО от проекта», - уверена эксперт фонда.

Также она обратила внимание на то, что при подаче заявки на грант обоснование целевой аудитории не должно строиться на собственных убеждениях и утверждениях.

«Для грамотного обоснования проблемы целевой группы необходимы результаты исследований и опросов, официальная статистика, а также цитаты из СМИ представителей органов власти», – подчеркнула Наталья Алиева.

В ходе лекции по социальному проектированию она рассказала о критериях оценки грантовых проектов, дала рекомендации по заполнению заявки и подготовке бюджета, а также уделила внимание разбору типичных ошибок грантовых соискателей.

Обучение продлится два дня, в ходе которых участники прослушают курс лекций, примут участие в групповых тренингах, а также посетят семинар о том, как сделать так, чтобы отчетность по гранту не становилась проблемой для НКО.