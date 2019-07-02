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Вице-губернатор положительно оценил темпы строительства кампуса ПсковГУ

Заместитель губернатора Псковской области по строительству и ЖКХ Василий Осипов высоко оценил темпы работ по строительству студенческого городка ПсковГУ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое мнение на этот счет он высказал на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН, комментируя качество подготовки региона к прошедшим Ганзейским дням.

«Объекты были приведены в максимально готовое состояние, которое не позволило гостям региона сказать, что какая-то у нас совершенная разруха и неподготовленность к празднику», - констатировал он.

Достаточно сложный объект, по его словам, - студенческий городок. «Сложности по этому объекту еще будут, тем не менее, большой объем работ за неполный месяц моей работы в регионе проведен, и надо отдать должное заказчику - ПсковГУ, врио ректора и председателю областного комитета по строительству и ЖКХ Сергею Грахову, который курирует ход работ», - подчеркнул замгубернатора.

Также Василий Осипов выразил надежду, что к концу этого года будет завершена первая очередь реконструкции стадиона «Машиностроитель».