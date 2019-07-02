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Студентам ПсковГУ вручили сертификаты о прохождении обучения в зарубежных вузах

06.07.2019 09:27|ПсковКомментариев: 0

В ПсковГУ состоялось вручение сертификатов студентам, которые обучались на образовательных программах в зарубежных вузах-партнерах. Эти программы были реализованы ПсковГУ совместно с зарубежными коллегами. В плане прохождения обучения, формы взаимодействия с зарубежными вузами у студентов были разные: кто-то прослушал курс лекций от зарубежных преподавателей,  кто-то проходил практику в вузе другой страны. Всего свидетельства о прохождении обучения получили 122 студента, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ. 

Сертификаты студентам вручила проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольга Серова.

«Прохождение подобного обучения развивает профессиональный уровень», - сказала проректор студентам и выразила надежду, что и в следующем году они активно будут участвовать в программах академического обмена, проходить стажировки  и включенное обучение.

Напомним, что сейчас ПсковГУ имеет более 93 соглашений о сотрудничестве с зарубежными организациями-партнерами из 22 стран мира, включая Германию, Францию, Норвегию, Финляндию, Швецию, Эстонию, Латвию, Литву, США, Китай и другие. Совместно с зарубежными вузами-партнерами ПсковГУ реализует международные образовательные программы, обменивается преподавателями с зарубежными вузами для чтений лекций по профильным дисциплинам, а также студенты университета могут участвовать в программах академической мобильности, как в краткосрочных, так и семестровых.

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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