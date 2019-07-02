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Марина Гаращенко встретилась с первыми выпускниками-медиками ПсковГУ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко провела встречу с первыми выпускниками медицинского направления Псковского государственного университета. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Марина Гаращенко обсудила с молодыми специалистами их планы, поздравила с окончанием обучения и призвала идти работать в медицинские учреждения Псковской области.

Отметим, что в Псковском государственном университете реализуются три программы высшего медицинского образования - Медицинская кибернетика, Медицинская биохимия и Лечебное дело. Обучение по программам медицинского образования длится 6 лет (специалитет).

В этом году состоялся первый выпуск по специальности медицинская кибернетика. Из двадцати студентов шестеро получили красные дипломы. Все выпускники определились с дальнейшими планами. Большинство продолжат обучение в ординатуре Санкт-Петербурга и Москвы, после окончания которой вернутся в наш регион. Двое выпускников сразу будут работать в медучреждениях Пскова на должности врача медицинской статистики.