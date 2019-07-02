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ПсковГУ вошел в рейтинг лучших вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат в области экономики и финансов молодых специалистов. Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 45 вузами. Рейтинг составлен исследовательским центром Superjob на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2013-2018 года выпуска.

В рейтинг попал и Псковский государственный университет (55000 руб.).

Пятерка лидеров осталась прежней, но в этом году первое место Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» делит с Московским государственным институтом международных отношений (университет) МИД РФ, показавшим максимальный прирост по зарплатам за год (+10000 руб.). На 2 место с третьего поднялся Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (+5000 руб.). Третье и четвертое места остались за Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (+3000 руб.) и Финансовым университетом при правительстве РФ (+5000 руб.). Замыкает пятерку лучших Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ (+6000 руб.).

Самые скромные ожидания по зарплате - у выпускников Алтайского государственного университета и Тихоокеанский государственного университета (54 тысячи руб.).

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