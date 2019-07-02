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Вторую часть документального фильма «Имя Идрицы на Знамени Победы» создали в ПсковГУ

В ТВ ПсковГУ создали вторую часть документального фильма о героическом подвиге жителей поселка Идрица Себежского района, партизан, защищавших солдат этого населенного пункта в годы Великой Отечественной войны - «Имя Идрицы на Знамени Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили сотрудники самого телевидения.

12 июля 2019 года поселок Идрица отметил 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Его освободили части 150-й стрелковой дивизии под командованием В. М. Шатилова. Именно эта дивизия водрузила Знамя Победы над куполом Рейхстага в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года. Всему миру она известна как 150-я стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия.



Во второй части фильма «Имя Идрицы на знамени Победы» рассказывается об истории дивизии Знамени Победы, ее боевом пути к Идрице и возрождении в наши дни.