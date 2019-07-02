Универ / Жизнь Универа

Еще две субподрядные организации присоединятся к работам в строящемся кампусе ПсковГУ

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в воскресенье, 14 июля, по поручению главы региона Михаила Ведерникова осмотрел территорию строящегося кампуса Псковского госуниверситета в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в объезде приняли участие председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов и врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.

«Строительство кампуса находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Губернатор поручил осуществить выезд на место, чтобы проверить ход работ, выяснить, нет ли опасений по ранее намеченным срокам сдачи объекта», - отметил Василий Осипов, находясь на строительной площадке.

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина рассказала, что в течение двух последних недель темпы работ на объекте стали не такими интенсивными, как были ранее, и для ускорения выполнения поставленных задач в ближайшее время на объекте начнут работу еще две субподрядные организации. С ними уже проведена предварительная выверка объемов работ и на следующей неделе ожидается подписание дополнительных соглашений.

Генеральный подрядчик в понедельник, 15 июля, будет докладывать о ходе работ, сроках сдачи объекта и его планируемой готовности до 31 декабря этого года в министерстве науки и высшего образования, которое выступает заказчиком работ. По состоянию на сегодня, заказчик перед генподрядчиком не имеет задолженностей, добавила Наталья Ильина.

Василий Осипов оценил работы по благоустройству территории вокруг кампуса. На данный момент на стройке также ведутся фасадные работы, идет ремонт кровли. Практически завершены работы по монтажу системы отопления и подключения в блоках, А, В и D. В блоке С еще предстоит установить около 380 батарей.

До конца лета планируется выполнить работы по благоустройству прилегающей к кампусу территории. В планах выполнение кровельных работ, монтаж окон со стороны внутреннего двора и отделочные работы. Также генеральный подрядчик обязан подготовить здание к зиме, запустить всю отопительную систему.

«Работы на объекте контролируются ежедневно по линии администрации Псковской области. В таком же режиме контроль будет осуществляться до сдачи объекта», - подчеркнул вице-губернатор.

Добавим, что распоряжением правительства РФ создание кампуса ПсковГУ включено в программу проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. На реконструкцию здания в федеральном бюджете предусмотрено около 450 млн рублей. Заказчиком проекта выступает Псковский государственный университет. Кампус будет включать в себя общежитие на 334 места, концертный зал, спортивные зоны, студенческое кафе и другие объекты.

Фото: Дарья Хваткова.